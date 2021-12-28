Новосибирским водителям скорых резко уменьшили премии из-за членства в профсоюзе

Водители скорых получили маленькие премии из-за членства в профсоюзе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водители машин скорой помощи ГБУ НСО «Медтранс» в Новосибирске обвинили руководство в некорректном распределении денежных премий.

Выяснилось, что к Новому году члены независимого профсоюза «ПрофМедтранс» получили премию почти в 5 раз меньше, чем все остальные. По словам водителей, членам профсоюза выдали премию в 2 с половиной тысячи рублей, а все остальные получили свыше 10 тысяч рублей.

В руководстве ГБУ НСО «Медтранс» уточнили, что премии выплачивались каждому по заслугам, и членство в профсоюзе на сумму не влияло. Также в руководстве отметили, что такие премии выплатили впервые за декаду.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что у новосибирских поликлиник появился логотип с сине-фиолетовым сердцем.

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