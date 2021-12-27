В Новосибирске у поликлиник появился логотип с сине-фиолетовым сердцем

У первичного звена здравоохранения Новосибирской области появился собственный логотип и бренд. Фото: Минздрав НСО

У первичного звена здравоохранения Новосибирской области появился собственный логотип и бренд под названием «Служба здоровья». Он будет изображен на поликлиниках, оборудовании и автомобилях. Своеобразные ребрендинг провели в рамках программы модернизации, чтобы звено имело единый внешний облик.

Логотип представляет собой сине-фиолетовое сердце. Фото: Минздрав НСО

— Сине-фиолетовые сердца — элемент фирменного знака для взрослых поликлиник — уже можно увидеть на оборудовании в поликлиниках больниц № 2 и № 25, поликлиниках № 16 и № 22, поликлинических отделениях Краснозерской, Чистоозерной центральных районных больниц, на автотранспорте Черепановской, Северной, Мошковской, Купинской, Куйбышевской и других центральных районных больниц, — сообщили в областном минздраве.

Изображен логотип будет на самих поликлиниках, оборудовании и автомобилях.

Для детских поликлиник и службы скорой помощи будет использоваться отдельный логотип: цветок и медицинский крест в той же стилистике.

Напомним, в ближайшие годы в Новосибирске планируют построить семь новых поликлиник. Предполагается, что они будут располагаться на улицах Ереванской, Татьяны Снежиной (жилмассив Плющихинский), Пролетарской, Краснодарской, Степной, Виктора Уса и на площади Райсовета за парком Кирова. Новые медучреждения должны помочь разгрузить уже работающие городские поликлиники. Общая мощность у семи новых учреждений составит 6467 посещений в смену. Стоимость их строительства оценивается в 15 миллиардов рублей.

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