В Новосибирске изменят проекты семи поликлиник

Аппараты МРТ должны будут быть в каждой поликлинике Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске проекты семи новых поликлиник будут изменены из-за требования Минздрава РФ. В документе говорится, что в поликлиниках, в которых предусмотрен прием более 600 пациентов за сутки, необходимо установить аппараты МРТ. Общая посещаемость семи поликлиник составит 6467 человек в смену.

— Госэкспертизы были получены по всем семи проектам. Они были скорректированы с учетом вступивших в силу изменений нормативных документов и требований к учреждениям здравоохранения первичного звена. При уточнении медико-технических заданий для проектирования были учтены новые рекомендации Министерства здравоохранения РФ к оснащению медицинских учреждений, — сообщила пресс-служба подрядчика — Группа «ВИС».

Напомним, поликлиники появятся в Кировском, Октябрьском, Ленинском и Заельцовском районах Новосибирска.

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