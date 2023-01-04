«Его мотало в разные стороны»: Над Чуйским трактом из-за непогоды ветром снесло вертолёт

На Чуйском тракте из-за непогоды ветром снесло вертолёт. Фото: стоп-кадр.
4 января непогода разбушевалась не только в Новосибирской области, но и в Алтайском крае. На трассе Чуйский тракт сильным ветром снесло вертолёт. Он пролетел очень низко над машинами. Об этом КП-Новосибирск рассказала новосибирский блогер Ольга Платонова.
– Ехали сегодня вечером с Бийска. Подъезжая к Барнаулу, в небе увидели вертолет. Его мотало в разные стороны. Ветер был очень сильный, – уточнила блогер Ольга Платонова.
В Алтайском крае синоптики прогнозировали метели и сильный ветер. Местами его порывы, по данным метеорологов, достигли 4 января 24 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что метели и сильный снег обрушились на Новосибирск.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер