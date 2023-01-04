В Новосибирске из-за непогоды взлетели цены на такси. Фото: Виктория МИНАЕВА

В среду, 4 января, жители Новосибирска пожаловались на повышение цен на такси. Подняли их после того, как в городе разбушевалась непогода.

– Из-за метели цены на такси повысились. Мы были в парке «Арена». Оттуда народ не может вызвать такси. Нам до центра города ехать 7 минут. А за поездку заломили стоимость больше 500 рублей! Притом срок ожидания – больше 19 минут! – негодуют читатели КП-Новосибирск.

Посетители парка «Арены» греются в «Визит центре». Там они пытаются вызвать такси, чтобы уехать от нового ЛДС.

Ранее КП-Новосибирск писала, что город 4 января накрыло жуткой метелью и снегопадом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер