В Новосибирске из-за непогоды взлетели цены на такси.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В среду, 4 января, жители Новосибирска пожаловались на повышение цен на такси. Подняли их после того, как в городе разбушевалась непогода.
– Из-за метели цены на такси повысились. Мы были в парке «Арена». Оттуда народ не может вызвать такси. Нам до центра города ехать 7 минут. А за поездку заломили стоимость больше 500 рублей! Притом срок ожидания – больше 19 минут! – негодуют читатели КП-Новосибирск.
Посетители парка «Арены» греются в «Визит центре». Там они пытаются вызвать такси, чтобы уехать от нового ЛДС.
Ранее КП-Новосибирск писала, что город 4 января накрыло жуткой метелью и снегопадом.
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