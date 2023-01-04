«Люди готовы передраться в коридоре»: жители Новосибирска пожаловались на гигантскую очередь в травмпункте

Жители Новосибирска пожаловались на гигантскую очередь в травмпункте. Фото: Алена КУЛЕШОВА

В Новосибирске в среду, 4 января, в травмпункте городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 собралась гигантская очередь. Люди столпились в изнуряющем ожидании, а врачи работают на износ. Об этом КП-Новосибирск рассказали читатели.

– Пациенты столпились в тесном, душном коридоре. За место в очереди готовы передраться. Толпы стоят и в кабинет врача, и в рентген-кабинет. В травмпункте собрались и пациенты из отделения, и те, кого привезла скорая, и те, кто пришел самостоятельно. Люди не могут определиться, кто в какой очереди. Некоторых, кому, по словам врачей, очень плохо, проводят без очереди. А другие начинают возникать, начинается скандал. Очень жалко врачей, которым выпало дежурить. Они бегают по коридору от одного кабинета к другому. А скорая то и дело подвозит новых людей, – уточнили КП-Новосибирск пациенты травмпункта.

В коридоре, где собралась толпа, по словам новосибирцев, темно и душно. Многим приходится стоять в ожидании своей очереди.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на новогодних праздниках, с 1 по 8 января, скорая помощь, стационары и травмпункты будут работать круглосуточно.

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