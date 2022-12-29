График работы поликлиник в Новосибирске с 1 по 8 января 2023 года: время работы, выходные дни

Опубликован график работы поликлиник в Новосибирске с 1 по 8 января 2023 года. Фото: Ксения Высотина

Рассказываем каким будет график работы поликлиник в Новосибирске с 1 по 8 января 2023 года. Они будут работать с 9 утра до 17 вечера, и в это время в свою больницу можно будет обратиться за неотложной помощью. Также до 16:30 можно будет оформить вызов врача на дом, если же обращение поступит позднее, то терапевты и педиатры обслужат на следующий день.

— В некоторых поликлинических отделениях по индивидуальному графику будут работать рентген-кабинеты, вести прием дежурные хирурги. Можно будет оформить листок нетрудоспособности. Дни и часы работы таких кабинетов каждая поликлиника опубликует на своем сайте, — рассказали в региональном Минздраве.

Скорая помощь, стационары и травмпункты будут работать круглосуточно. Также в любое время с острой зубной болью можно будет обратиться в стоматологическую поликлинику № 3 по адресу: улица Петухова, 20 и в областную стоматологическую поликлинику на улице Театральная, 46.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер