Мать погибшей в ДТП 7-летней девочки собирает деньги на похороны. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Мать погибшей в ДТП под Новосибирском 7-летней девочки собирает деньги на похороны. Произошла трагедия в канун Нового года в Краснозерском районе. Семья из четырех человек ехала к родственникам на праздники, но попала в страшную аварию.

— Ребят, спасибо за слова поддержки. Я пока в прострации. Хочется выть, плакать не могу. Пока даже не представляю примерно, сколько уйдёт на похороны, — написала в соцсетях мать погибшей девочки.

По ее словам, многие спрашивали, как могут помочь. Женщина оставила номер телефона и реквизиты карта для тех, кто желает помочь денежно.

Напомним, 7-летняя девочка умерла уже в больнице. Основной удар пришелся на ее сторону, она получила серьезные травмы. Отец семейства почти не пострадал, врачи сразу отпустили его домой. А вот мать и сына оставили в больнице под наблюдением.

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