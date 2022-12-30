Врезались в машину со встречки: в Новосибирской области в аварии погибла 7-летняя девочка

В ДТП погибла 7-летняя девочка. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В ДТП в Краснозерском районе погиб ребенок. Авария случилась на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» вечером в пятницу, 30 декабря.
— Около 16:45 62-летний водитель автомобиля mitsubishi outlander ехал по трассе со стороны города Карасук в направлении Новосибирска. При неустановленных обстоятельствах он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем opel, за рулем которого сидел 35-летний водитель, — сообщили в областной Госавтоинспекции.
Ее четырехлетний брат попал в больницу. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В «Митсубиси» ехали две женщины-пассажирки 84 и 63 лет. В «Опеле» — семья из четырех человек (двое взрослых и двое детей 7-летняя девочка 4-летний мальчик).
Обоих детей доставили в больницу, где девочка скончалась от полученных травм. Никто из взрослых не пострадал. На месте работал экипаж ДПС, проводится доследственная проверка.
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