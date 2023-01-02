В Новосибирске хотят признать культурным наследием три мозаичных панно

Исследование на культурную ценность панно будут идти до весны.

В Новосибирске хотят признать объектом культурного наследия три панно. Речь идет о панно «Покорители Оби», которое находится на ОбьГЭСе, «Письменность и печать», расположенном на фасаде издательства «Советская Сибирь», а также о мозаике «Труд, наука и культура», украшающей дом №65 по Красному проспекту.

— Исследование мозаичных панно «Труд, наука и культура» и «Письменность и печать» на культурную ценность будет проходить до апреля 2023 года, — рассказали в региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия.

На месяц раньше вердикт на признание объектом культурного наследия вынесут по панно «Покорители Сибири».

Напомним, что после жалоб горожан, председатель СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разрушения мемориала, посвященного воинам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии, который находится на территории расформированного Военного городка. В итоге памятник отреставрировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер