Новосибирск украсили новогодними гирляндами за 150 миллионов рублей

Новосибирск украсили к Новому году за 150 миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирск превратили в Новогоднюю столицу России за 150 миллионов рублей. В пресс-центре мэрии КП-Новосибирск уточнили, что деньги субсидированы из бюджета Новосибирской области.

– На оформление элементами праздничной иллюминации основных общественных пространств (зон гостеприимства) в рамках реализации проекта «Новогодняя столица России» из бюджета Новосибирской области выделена целевая субсидия на сумму 150 миллионов рублей, – отметили в департаменте культуры.

За эти деньги в Новосибирске украсили деревья и сделали фотозоны на Михайловской набережной, в Театральном сквере, разместили оленей, сани и фонтан в Первомайском сквере, придали праздничный вид парку «Арена» возле нового ЛДС и смонтировали украшения пешеходной улицы Ленина.

Напомним, ранее стало известно, что убирать эту красоту будут за 8 миллионов рублей.

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