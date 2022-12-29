В Новосибирске на демонтаж декораций Новогодней столицы потратят 8 миллионов рублей

В Новосибирске демонтируют новогодние украшения за 8 миллионов рублей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске на уборку всех украшений Новогодней столицы России в центре города потратят 8 миллионов рублей. Аукцион на поиск подрядчика опубликовала Городская дирекция творческих программ на портале госзакупок.
Исполнитель должен будет разобрать все декорации и ёлку в Театральном сквере, снять гирлянды и демонтировать арку пешеходной улицы Ленина, снять все шары с деревьев и убрать новогодних оленей в Первомайском сквере.
После этого подрядчик увезет все декорации на хранение.
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