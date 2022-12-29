В Новосибирске на демонтаж декораций Новогодней столицы потратят 8 миллионов рублей

В Новосибирске демонтируют новогодние украшения за 8 миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на уборку всех украшений Новогодней столицы России в центре города потратят 8 миллионов рублей. Аукцион на поиск подрядчика опубликовала Городская дирекция творческих программ на портале госзакупок.

Исполнитель должен будет разобрать все декорации и ёлку в Театральном сквере, снять гирлянды и демонтировать арку пешеходной улицы Ленина, снять все шары с деревьев и убрать новогодних оленей в Первомайском сквере.

После этого подрядчик увезет все декорации на хранение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber