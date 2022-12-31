«Въехал в бок, где сидела дочь»: отец погибшей в ДТП под Новосибирском 7-летней девочки, рассказал подробности аварии

Отец погибшей в ДТП под Новосибирском 7-летней девочки, рассказал подробности ДТП. Фото: ГИБДД по НСО.

Стали известны подробности ДТП в Краснозерском районе Новосибирской области. 30 декабря в столкновении двух иномарок там погибла 7-летняя девочка. В ГИБДД сообщали, что в Opel, в котором ехала семья из 4-х человек, на скорости врезалась Mitsubishi Outlander, вылетевшая на встречку.

– Было чисто, светло, сухой асфальт. Я вообще ехал, не напрягаясь... А он просто перед носом по дуге в меня врезался, в мой бок, где дочь сидела. И мы ещё 2 или 3 раза перевернулись в кювете, он нас выбил туда. Кресла у всех детей были по возрасту, все пристегнуты... А толку... Он просто прямо передо мной по дуге в меня въехал. Расстояние было небольшое, я не успел в кювет съехать, – рассказал отец погибшей девочки КП-Новосибирск.

В ГИБДД сообщали, что малышка умерла в больнице. Отец девочки говорит, что туда ее доставили на попутной «Газели».

– Она без сознания была, когда мы ее доставали. На попутной «Газели» люди отвезли с женой. Потом сына на скорой. В больнице про дочь сказали, что травмы, несовместимые с жизнью, – говорит отец девочки.

Известно, что в больницу после аварии попали младший брат первоклассницы и ее мать. Сейчас они под наблюдением врачей. Отца-водителя после осмотра отпустили. У мужчины разбита голова, нога, лицо и руки от осколков.

Знакомые семьи написали в соцсетях, что сибиряки ехали отмечать Новый год к родителям.

– А теперь придётся дочку провожать на небеса... Как такое пережить?! – сокрушаются близкие семьи.

Напомним, по факту случившегося проводят доследственную проверку.

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