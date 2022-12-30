В Новосибирске достроили новую ледовую арену

30 декабря 2022 года новый ЛДС ввели в эксплуатацию. Фото: правительство НСО

В Новосибирске 30 декабря завершилось строительство новой ледовой арены. Об этом сообщили в правительстве области.

— Сегодня, в канун Нового года, чудесным подарком для жителей Новосибирской области стал ввод в эксплуатацию крупнейшего инфраструктурного объекта региона — Ледовой арены! — сообщил глава регионального Минстроя Алексей Колмаков. — Это знаковое событие для региона, совсем скоро новая арена откроет свои двери для всех любителей хоккея.

Напомним, что новая ледовая арена абсолютный рекордсмен по площади среди других ЛДС в Сибирском федеральном округе. Ее площадь составляет 71,2 тысячи квадратных метров. Вместимость арены — более 10,5 тысяч зрителей.

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