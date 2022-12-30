Пассажира рейса «Москва — Новосибирск» оштрафовали за курение на борту

Мужчину оштрафовали за курение в самолете. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Пассажира рейса «Москва — Новосибирск» сразу с самолета забрали в отдел полиции из-за курения на борту. Наряд полиции в Толмачево вызвал диспетчер аэропорта. Он пожаловался на мужчину, курившего электронную сигарету весь перелет.

— Мужчину доставили в дежурную часть и составили на него административный протокол за нарушение запрета курения на борту самолета, — рассказали в МВД по СФО.

Мужчине придется заплатить штраф от 500 до 3 тысяч рублей за курение в самолете.

Напомним, что в конце ноября в аэропорту Толмачево задержали 42-летнего мужчину, устроившего пьяный дебош на борту самолета, следующего из Южно-Сахалинска в Новосибирск. Дебошир попал в руки правоохранителей сразу после посадки самолета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер