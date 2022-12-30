Пассажира рейса «Москва — Новосибирск» оштрафовали за курение на борту

Мужчину оштрафовали за курение в самолете.
Фото: Дарья АСЛАМОВА
Пассажира рейса «Москва — Новосибирск» сразу с самолета забрали в отдел полиции из-за курения на борту. Наряд полиции в Толмачево вызвал диспетчер аэропорта. Он пожаловался на мужчину, курившего электронную сигарету весь перелет.
— Мужчину доставили в дежурную часть и составили на него административный протокол за нарушение запрета курения на борту самолета, — рассказали в МВД по СФО.
Мужчине придется заплатить штраф от 500 до 3 тысяч рублей за курение в самолете.
Напомним, что в конце ноября в аэропорту Толмачево задержали 42-летнего мужчину, устроившего пьяный дебош на борту самолета, следующего из Южно-Сахалинска в Новосибирск. Дебошир попал в руки правоохранителей сразу после посадки самолета.
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