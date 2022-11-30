«Ударил бортпроводника»: мужчина устроил дебош на борту самолета «Южно-Сахалинск — Новосибирск»

Мужчине грозит статья за хулиганство. Фото: УТ МВД по СФО
42-летний житель Кемеровской области устроил пьяный дебош на борту самолета, следующего из Южно-Сахалинска в Новосибирск. Командир воздушного судна письменно предупредил мужчину о недопустимости такого поведения, но тот проигнорировал. Дебошир попал в руки правоохранителей в аэропорту Толмачево, как только самолет сел.
— В полёте мужчина стал вести себя агрессивно, выражаться в адрес членов экипажа грубой нецензурной бранью, мешал работе персонала и провоцировал конфликт с пассажирами. Помимо этого, правонарушитель ребром ладони нанёс удар старшему бортпроводнику в область бедра, — сообщили в УТ МВД по СФО.
Известно, что мужчина возвращался домой из дальневосточной вахты. Ранее он уже был судим за истязание и угрозу убийством. В этот раз на мужчину составили административный протокол за нарушение правил поведения в самолете, а также за неповиновение законному распоряжению. Также мужчину могут привлечь к уголовной ответственности за хулиганство.
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