«Ударил бортпроводника»: мужчина устроил дебош на борту самолета «Южно-Сахалинск — Новосибирск»

Мужчине грозит статья за хулиганство. Фото: УТ МВД по СФО

42-летний житель Кемеровской области устроил пьяный дебош на борту самолета, следующего из Южно-Сахалинска в Новосибирск. Командир воздушного судна письменно предупредил мужчину о недопустимости такого поведения, но тот проигнорировал. Дебошир попал в руки правоохранителей в аэропорту Толмачево, как только самолет сел.

— В полёте мужчина стал вести себя агрессивно, выражаться в адрес членов экипажа грубой нецензурной бранью, мешал работе персонала и провоцировал конфликт с пассажирами. Помимо этого, правонарушитель ребром ладони нанёс удар старшему бортпроводнику в область бедра, — сообщили в УТ МВД по СФО.

Известно, что мужчина возвращался домой из дальневосточной вахты. Ранее он уже был судим за истязание и угрозу убийством. В этот раз на мужчину составили административный протокол за нарушение правил поведения в самолете, а также за неповиновение законному распоряжению. Также мужчину могут привлечь к уголовной ответственности за хулиганство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер