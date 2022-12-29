Четыре истребителя Су-57 пролетели над Новосибирском

В небе над Новосибирском заметили 4 истребителя.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирцы заметили в небе над городом четыре истребителя Су-57. Об этом горожане сообщили в соцсетях.
В пресс-службе ЦВО КП-Новосибирск уточнили, что истребители могли сесть на военном аэродроме Толмачево для дозаправки, а потом отправиться в место назначения.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на борту рейса Новосибирск-Иркутск подавали аварийный сигнал.
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