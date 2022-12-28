Следователи прокомментировали посадку рейса Новосибирск-Иркутск

Самолёт совершил аварийную посадку.
Фото: Александр ГЛУЗ
В среду, 28 декабря, на сервисе Flightradar24 появилась тревожная информация о рейсе Иркутск-Новосибирск: на сайте борт был отмечен красным цветом - это означает, что он подает аварийный сигнал.
На момент появления информации было известно только, что борт 7961 должен был приземлиться в Иркутске вечером.
Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты КП-Новосибирск связались с Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.
- Никакой аварийной посадки не было, борт никаких авароийных сигналов не подавал, - пояснили в ведомстве.
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