Следователи прокомментировали посадку рейса Новосибирск-Иркутск

Самолёт совершил аварийную посадку. Фото: Александр ГЛУЗ

В среду, 28 декабря, на сервисе Flightradar24 появилась тревожная информация о рейсе Иркутск-Новосибирск: на сайте борт был отмечен красным цветом - это означает, что он подает аварийный сигнал.

На момент появления информации было известно только, что борт 7961 должен был приземлиться в Иркутске вечером.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты КП-Новосибирск связались с Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.

- Никакой аварийной посадки не было, борт никаких авароийных сигналов не подавал, - пояснили в ведомстве.

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