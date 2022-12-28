«Лапакюр» и радужная шерсть: грумер из Новосибирска красит собак и делает им маникюр

Грумер из Новосибирска красит собак и делает им лапакюр. Фото: Rivvo – стрижка собак в Новосибирске.

В Новосибирске грумер Елена Ривво устраивает уникальные сеансы красоты для домашних животных. Она не только придумывает питомцам необычные стрижки, но еще делает хвостатым «лапакюр», а иногда окрашивает шерсть. Все процедуры безвредны для животных и приносят только пользу, а хозяева приходят в восторг от гламурных образов их домашних любимцев.

– «Лапакюр» – так на сленге грумеры называют все процедуры, которые связаны с лапками, с коготками. Подстригание, шлифовка – чтобы питомцы не царапались, не передних лапах делаем коготки гладкими.

Лапакюр - почти СПА-процедура для собак и кошек. Фото: Rivvo – стрижка собак в Новосибирске.

В салоне Елены Ривво расширен спектр услуг – там предлагают также окантовку лапы, выстригание шерсти между подушечками, бритье пяточек и смазывание их воском. Часто эти процедуры заказывают в комплексе со стрижкой.

Что касается окрашивания – несмотря на яркие цвета, материалы по составу похожи на пищевые красители, и они не вредят здоровью питомцев.

– Краски используем только профессиональные. Запахи не резкие, краска пахнет карамельками, – рассказывает КП-Новосибирск Елена. – Ее изготавливают на растительной основе.

Хозяйка салона признается, что такие процедуры заказывают не так часто, как хотелось бы. Обычно приходят на стандартные стрижки, когда питомец обрастает.

Елена подбирает свой образ для каждого питомца. Rivvo – стрижка собак в Новосибирске.

– Но многие хозяева хорошо относятся к окрашиваниям. В основном просят детали – подкрасить хвостик, ушки, прядки, а не полностью креативную работу. И стразики клеим, – добавила Елена Ривво.

На входе в салон стоят специальные духи для животных – они безвредные, но ароматные. Многие посетители утверждают, что зверь должен пахнуть зверем, и потому отказываются от причуд. Но Елена замечает, что на ресепшене почему-то всегда вкусно пахнет – как будто все клиенты выливают на своих питомцев чуть ли не половину флакона.

– Также существуют специальные лаки, можно сделать и покрытие коготков! И любой дизайн, как у людей. Покрытие будет безопасным, даже если собачка начнет грызть коготки, – рассказывает грумер, но тут же осекается. – Но сейчас такие лаки трудно достать из-за границы, нет в наличии. И у нас временно нет услуги по окрашиванию коготков из-за отсутствия материалов. Обычными мы, естественно, красить не будем.

Из самых спутанных комочков шерсти получаются пушистые и аккуратные лапки. Фото: Rivvo – стрижка собак в Новосибирске.

Комплекс лапакюра для собак стоит 700 рублей и занимает около 15-20 минут. Для кошек и пуделей выйдет по времени так же, а по цене – чуть дороже.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какие прически делает Елена Ривво домашним питомцам новосибирцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber