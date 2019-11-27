2019-11-27T01:11:15+03:00
Общество

Чудо с бантиком: сибирячка делает животным такие прически, что Зверев позавидует

В зоомоде тоже есть свои тренды и популярные модели
Алена КУЛЕШОВА
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В современном мире существует огромное количество способов создать своему домашнему любимцу настоящий модный образ. Фото: Елена РиввоВ современном мире существует огромное количество способов создать своему домашнему любимцу настоящий модный образ. Фото: Елена Ривво
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Салонов красоты в Новосибирске много — на каждой улице найдется место, куда любой желающий сможет прийти за стильной прической. Однако в наше время принято следить не только за своим имиджем, но и имиджем своих домашних любимцев. И в зоомоде тоже есть свои тренды, которые ни в коем случае не пройдут мимо четвероногих друзей «продвинутых» сибиряков. Специально для них существуют у нас в городе зоосалоны, в которых обычные питомцы превращаются в настоящих супермоделей.

Для большинства питомцев стрижка — это, в первую очередь, вопрос гигиены. Фото:Елена Ривво

Для большинства питомцев стрижка — это, в первую очередь, вопрос гигиены. Фото:Елена Ривво

— Несмотря на то, что в современном мире существует огромное количество способов создать своему домашнему любимцу настоящий модный образ, для большинства питомцев стрижка — это, в первую очередь, вопрос гигиены, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка Елена Ривво, владелица зоосалона «Зоостиль». — В салоны в основном приводят животных породистых, которым нужен особый уход. Но не у всех хозяев есть возможность тщательно следить за состоянием шерстки своих питомцев. Некоторым из них, к примеру, персидским кошкам, требуются регулярные купания и частые расчесывания: без них шерсть животного просто скатается, и будет доставлять ему неудобства. К тому же, в таком случае, ваш домашний любимец может просто-напросто наглотаться своей собственной шерсти, которую иногда потом приходится удалять с помощью операций. Поэтому для животных, породы которых были выведены человеком, стрижки особенно важны, и не только из эстетических соображений.

Так выглядит популярная "азиатская" стрижка для кошек. Фото: Елена Ривво

Так выглядит популярная "азиатская" стрижка для кошек. Фото: Елена Ривво

Но, конечно, любители креатива среди сибиряков тоже попадаются. По словам Елены, несмотря на то, что чаще всего люди просят для своих домашних животных обычную короткую стрижку, приходят в салоны и те, кто готов проявить фантазию, когда дело касается их четвероногих друзей.

— К примеру, в качестве стильного элемента при стрижке собак часто просят сделать им на шерстке эмблему какой-нибудь машины: «БМВ» или «Мерседес». Или покрасить шерсть на кончике хвоста или макушке. В последнее время становятся популярны «азиатские» стрижки для кошек. Это когда аккуратно подстрижена мордочка, выделены лапки и хвостик. Часто еще в такие образы добавляют разные аксессуары вроде бантиков и ленточек. Буквально на днях я провела несколько семинаров по таким стрижкам для грумеров (специалистов, занимающихся стрижкой животных — прим.ред.) из разных городов России, — рассказала Елена Ривво. — Вопреки устоявшимся стереотипам, такие процедуры для животных абсолютно безвредны. А в некоторых случаях — даже полезны, когда речь идет о гигиенических стрижках. А что касается краски — сейчас практически все производители используют абсолютно безопасные для животного составляющие.

Вопреки устоявшимся стереотипам, такие процедуры для животных абсолютно безвредны. Фото: Елена Ривво

Вопреки устоявшимся стереотипам, такие процедуры для животных абсолютно безвредны. Фото: Елена Ривво

Цены на зоострижки, как утверждает Елена, в Новосибирске более чем умеренные. Подстричь своего питомца сибиряки могут в пределах полутора тысяч рублей.

— Невзирая на то, что стоимость на специальные косметические средства для животных и на рабочие инструменты для грумеров за последнее время сильно выросла, цена на услуги остаются стабильными уже, наверное, лет пять. Скажем, подстричь небольшую собаку, вроде йоркширского терьера в зоосалоне Новосибирска вы сможете за 1400-1600 рублей. Стрижка для кота обойдется чуть дешевле: от 1100 и выше. Если принимать во внимание также то, что работать с животными намного сложнее, чем с людьми, то становится ясно, что это совсем не высокая цена за подобного рода услугу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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