«Подарите мне на Новый год справедливость»: жена сбитого на смерть под Новосибирском мужчины обратилась к главе СКР Бастрыкину

Супруга погибшего обратилась к главе СКР Бастрыкину. Фото: Госавтоинспекция НСО/ предоставлено героиней публикации

Жена сбитого на смерть на Ордынском шоссе мужчины пытается добиться возбуждения уголовного дела. Она обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой подарить ей на Новый год справедливость, чтобы виновный в гибели ее мужа не избежал ответственности.

ДТП произошло в сентябре этого года. Муж Юлии Александр возвращался пешком домой в Боровое после дружеских посиделок в Ярково. Мужчина держался обочины, когда пошедший на обгон автомобиль Toyota Highlander сбил его. Смерть была мгновенной.

— Александр Иванович, подарите мне на Новый год справедливость! Мой муж в могиле, а водитель, сбивший его на своем автомобиле Toyota Highlander, до сих пор не понес наказания. Я не увидела справедливости в этом году, и уже теряю надежду увидеть ее в следующем, — обратилась Юлия «Сибкрай.ru» к председателю СКР Александру Бастрыкину.

Напомним, что женщину так и не признали потерпевшей, а в возбуждении уголовного дела ей отказали уже дважды.

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