Родные сбитого под Новосибирском насмерть мужчины ищут свидетелей ДТП

По словам жены погибшего, мужчину сбили, когда он возвращался домой от друзей. Фото: Госавтоинспекция НСО/ предоставлено героиней публикации

Родные 29-летнего Александра, которого Toyota Highlander насмерть сбила недалеко от поселка Ордынское под Новосибирском, ищут свидетелей ДТП. Трагедия произошла 3 сентября. По словам Юлии — жены погибшего, в тот день Александр встречался с друзьями в поселке Ярково.

— После встречи с друзьями Саша звонил в такси, но никто не приехал. Решил пешком пойти домой и вот… — рассказала с КП-Новосибирск Юлия.

ДТП произошло на Ордынском шоссе. По сообщению региональной Госавтоинспекции, погибший шел по краю дороги, а Toyota Highlander, за рулем которой сидел 38-летний водитель, ехала во встречном направлении.

— Нужен хотя бы один человек, который видел моего мужа. Любая информация важна, может у кого есть видео с регистратора, — поделилась Юлия.

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