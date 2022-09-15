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Происшествия15 сентября 2022 16:16

Родные сбитого под Новосибирском насмерть мужчины ищут свидетелей ДТП

По словам жены погибшего, мужчину сбили, когда он возвращался домой от друзей
Надежда КАСЬЯНОВА
По словам жены погибшего, мужчину сбили, когда он возвращался домой от друзей. Фото: Госавтоинспекция НСО/ предоставлено героиней публикации

По словам жены погибшего, мужчину сбили, когда он возвращался домой от друзей. Фото: Госавтоинспекция НСО/ предоставлено героиней публикации

Родные 29-летнего Александра, которого Toyota Highlander насмерть сбила недалеко от поселка Ордынское под Новосибирском, ищут свидетелей ДТП. Трагедия произошла 3 сентября. По словам Юлии — жены погибшего, в тот день Александр встречался с друзьями в поселке Ярково.

— После встречи с друзьями Саша звонил в такси, но никто не приехал. Решил пешком пойти домой и вот… — рассказала с КП-Новосибирск Юлия.

ДТП произошло на Ордынском шоссе. По сообщению региональной Госавтоинспекции, погибший шел по краю дороги, а Toyota Highlander, за рулем которой сидел 38-летний водитель, ехала во встречном направлении.

— Нужен хотя бы один человек, который видел моего мужа. Любая информация важна, может у кого есть видео с регистратора, — поделилась Юлия.

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