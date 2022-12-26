Губернатор Андрей Травников поручил областному министерству транспорта помочь Новосибирску с уборкой снега

Новосибирску помогут с уборкой дорог. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минтранс Новосибирской области поможет городу Новосибирску справиться с уборкой снега. Об этом губернатор Андрей Травников сообщил в понедельник, 26 декабря, в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

– Наше дорожное предприятие, которое занимается содержанием региональной сети, обладает достаточно большим парком специализированной техники. Я думаю, что они найдут возможность помочь городу побыстрее расчистить улицы и тротуары, – отметил Андрей Травников.

Губернатор добавил, что жители европейских стран бы позавидовали тому обилию снега, который выпал в Новосибирске к Новому году. Глава региона уточнил, что даже 1 января в Москве будут идти дожди, а в Сибири – обильные снегопады. И к ним нужно быть готовыми.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэр города Анатолий Локоть поручил круглосуточно убирать снег в Новосибирске и даже предложил привлечь работников по аутсорсингу. Губернатор поддержал эту инициативу.

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