Мэр Новосибирска поручил дорожным службам работать круглосуточно во время снегопада

В Новосибирске будут круглосуточно убирать снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 20 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что дорожные службы должны круглосуточно выходить на уборку снега. Глава департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев в ходе аппаратного совещания сообщил, что с улиц города накануне было вывезено больше 60 тысяч кубометров снега, а за ночь убрали еще более 9 тысяч кубов снега.

Однако Анатолий Локоть отметил, что этих объемов недостаточно для того, чтобы справиться с мощным снегопадом, который будет идти несколько дней.

– Я ставлю задачу перед департаментом: перестроить свои технологии. Я не принимаю докладов, когда слышу о том, что мы не убираем днем, потому что получаем 10-балльные пробки, – заявил мэр. – Пробки образуются не из-за того, что работает техника, а из-за того, что проехать затруднительно из-за снегопада. Поэтому уборкой заниматься круглосуточно, днем в том числе.

Анатолий Локоть дал поручения договориться с полицией о сопровождении техники, привлечь дополнительные машины, особенно грузовики для вывоза снега. Также градоначальник заметил, что снег убирается эффективнее, когда в каждом районе работают звенья из разных видов спецтехники. Они должны работать круглосуточно в дневное и вечернее время.

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