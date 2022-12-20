Осторожнее на дорогах! Синоптики предупредили о гололедице и снежных заносах

Будьте осторожнее! Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске 20 декабря продолжит идти снег, а температура будет очень комфортная. Однако на дорогах станет опаснее. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра дали уточненный прогноз.

— Во вторник ночью будет -12…-14 градусов, к утру она повысится до -5…-7, а днем будет -3…-5. Пройдет мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица. Гололед и заносы будут и на проезжей части. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, — предупреждают синоптики.

По Новосибирской области будет еще теплее: ночью -4…-9 градусов, днем -2…-7. Ветер будет дуть со скоростью 7-12, местами 20 метров в секунду.

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