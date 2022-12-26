Патрульный рассказал, какие имена дают лошадям сотрудники конной полиции в Новосибирске

Для сотрудников конной полиции лошади – не вид транспорта, а настоящие друзья и коллеги. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске нередко можно заметить полицейских на лошадях. Это не просто «пони» для красоты, а специально обученные для службы в конной полиции сотрудники. Об этом в эфире радио КП-Новосибирск рассказал заместитель командира отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по Новосибирску Виктор Степовой.

– Полицейские-кавалеристы несут службу на служебных лошадях, как зимой, так и летом. Патрулируют в парковых зонах, по улицам города в Ленинском районе, у Обского моря – в малодоступных местах, где машины не проедут, – рассказал Виктор Степовой.

Лошади живут не в полицейском участке, а на ипподроме. За каждым сотрудником закреплена своя лошадь, полицейские ухаживают за ними и дают им имена.

– Пришелец, Дебют, Ночка, Памир, – перечислил заместитель командира клички копытных-правоохранителей.

С кавалеристами передвигается патрульный автомобиль, чтобы доставлять задержанных в участок. В основном конная полиция ориентирована на злоумышленников, которые разбивают стекла в машинах и крадут вещи у владельцев автомобилей. Также кавалеристы следят, чтобы горожане не выпивали и не буянили в общественных местах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о буднях сотрудников конной полиции.

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