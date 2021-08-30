Офицер конь: новосибирским полицейским поймать преступников помогают рысаки

Любовь к лошадям у Анны с детства. Фото: Анна ПАШАГИНА

30 августа 2004 года в Новосибирске был дан старт созданию конной полиции. До сих пор люди в форме на гнедых жеребцах вызывают интерес. На улицах города их встретишь нечасто, поэтому для сибиряков они в диковинку. Корреспондент «Комсомолки» побывал на одном из таких дежурств и узнал, зачем для лошадей устраивают фаер-шоу и чем же конь лучше авто с мигалкой.

Новосибирской конной полиции уже 17 лет. Фото: Анна ПАШАГИНА

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДАРИК И ПРИШЕЛЕЦ

9 часов утра. На небе тучи, а холодный ветер пронизывает до дрожи. Я стою на КПП полигона в Кольцово в лесу и смотрю на табличку: «Стой, стрелять буду». Сейчас на объекте проходят международные военные соревнования, и конная полиция обслуживает это мероприятие, следит за порядком.

Предупреждение серьезное, мысли о том, идти или нет, прерывает стук копыт. На горизонте замаячили два силуэта в полицейской форме на жеребцах.

— Здравствуйте! А что же вы в платье-то приехали? Как будете с нами службу нести? — смеется женщина и лихо соскакивает с коня. — Кстати, познакомьтесь, это Дидар, но сокращенно я зову его Дарик. А второй конь — Пришелец. Выбирайте, на ком поедете.

Анна хозяйка Дарика. Фото: Анна ПАШАГИНА

Поняв, что джинсы действительно были бы лучшим вариантом, вздыхаю и, аккуратно поставив ногу в стремя, седлаю Дарика.

— Вы не бойтесь, он послушный. Иногда может, конечно, пошалить, но совсем немного, — уверяет хозяйка коня.

Дарик оказался воспитанным и вежливым служивым, вел себя спокойно, но чувствовалось, что в нашей паре он считает себя главным.

ФАЕР-ШОУ ДЛЯ СКАКУНОВ

Хозяйку Дидара зовут Анна Кутафина, она командир кавалерийского отделения отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по городу Новосибирску. Название длинное, список обязанностей тоже немаленький. Конная полиция несет службу на массовых мероприятиях, в парках, на пляже. Круг задач примерно одинаковый: следить за порядком, в случае необходимости реагировать на нарушения, если есть возможность — ловить преступников. В общем-то конная полиция привлекается тогда, когда патруль на машине использовать нерационально: не будет же авто с мигалками рассекать по скверам и паркам. А в сравнении с пешим патрулем человек в форме на коне выглядит внушительнее. Жеребец и ростом высок, и по сути своей все-таки зверь.

— Работать в органах я мечтала с детства. Занималась конным спортом, оттуда все и пошло. Потом получила юридическое образование — и все, звезды, так сказать, сошлись. Я 14 лет служу и не жалею об этом, — рассказывает Анна, пока мы едем до самого полигона.

Кони послушно идут рядом со своими хозяевами, я — верхом, узнаю, откуда родом эти спецсредства с гривами и хвостами. Жеребцов донской породы привезли служить в Новосибирск в 2014 году. Среди них затесались и статный белый орловский рысак и русский рысак.

— Дарик вообще по своей натуре баловник. Ему сейчас 10 лет, но иногда показывает свой характер. Работает изумительно. Ничего и никого не боится. Периодически, конечно, попрошайничает или, когда становится скучно, начинает толкать в плечо головой, — описывает характер жеребца сибирячка, пока тот скромно щиплет свежую зеленую травку.

Из особых отличий у коней на боку значок МВД. Фото: Анна ПАШАГИНА

По словам Анны, за каждым конем закрепляются два хозяина. Обязательно смотрят, как животное и человек ладят друг с другом. Так и выбирают хозяина подкованному напарнику.

— Не только человек, но и конь проходит определенную подготовку. Для начала на ипподроме им дают выгнать всю лишнюю энергию. Они могут скакать, беситься. Скажем так, «осветляем» им голову. А уже потом начинаем работу. Покупаем разные бомбочки, петарды, дымовые шашки. Мы учим лошадей не бояться посторонних шумов и всего прочего, — объясняет сибирячка.

«КОНЬ — ЭТО БОЕВАЯ ЕДИНИЦА, А НЕ ПОНИ»

На подготовку лошади уходит как минимум год. Что касается формы, пальто у коня нет, а вот значок МВД на седле имеется.

— Наш сезон работы длится в основном с мая по сентябрь. Как только снег сошел, мы сразу же выходим на работу. Патрулируем места скопления людей, следим за порядком. Как-то раз нашим ребятам даже удалось задержать преступника. Хулиган забрал у пенсионерки сумку, а наши сотрудники подключились к поискам. Быстро нашли мужчину и передали пэпээсникам, — вспоминает Анна.

Конная полиция дежурит в парках и на пляжах. Фото: Анна ПАШАГИНА

Подготовить коня к службе — это не машину завести. Жеребца нужно осмотреть, почистить, расчесать гриву. Только после этих процедур он готов охранять покой на улицах города. С собой на дежурство полицейские редко берут для напарников перекус. Летом кони питаются травой, а привычную порцию корма получают на базе.

— Если мы знаем, что патрулирование займет весь день, то берем с собой ведра, чтобы попоить лошадок, а также порцию сена, овса. Мы их полностью расседлываем и даем им отдохнуть, — добавляет сибирячка.

Увидеть на улице коня-полицейского для сибиряка в новинку. Сотрудники этого подразделения регулярно ловят на себе восторженные взгляды, но периодически приходится сталкиваться и с неадекватностью людей.

На дежурстве кони питаются травой. Фото: Анна ПАШАГИНА

— Многие не понимают, что это боевая единица, а не пони для фотографий. Многие мамочки настойчиво просят, чтобы их ребенка покатали или сфотографировали. Когда отказываешь, начинают возмущаться. Приходится терпеливо объяснять, что нельзя, — признается женщина.

Что касается стажа, после 15 лет выслуги коней отправляют на заслуженный отдых. Лошадок отдают фермерам, и они превращаются в обычных рядовых сельхозживотных, пасущихся на лугу и выполняющих работу, которая не столь опасна и трудна.

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