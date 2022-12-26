Фото с места пожара в детсаду в селе Толмачево показали в МЧС

Когда пожарные прибыли на место, внешних признаков возгорания не было. Фото: ГУ МЧС НСО.

Фотографии с места пожара в детсаду в селе Толмачево показали в ГУ МЧС по Новосибирской области. Ранее сообщалось, что из учреждения эвакуировали 101 ребенка.

Из детсада спасли 101 ребенка. Фото: ГУ МЧС НСО.

По оперативным данным, никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС НСО.

Когда пожарные прибыли на место, внешних признаков возгорания не было. Они обследовали помещении и обнаружили плотное задымление в комнате горячего пара. Там горела обшивка. Площадь возгорания составила 15 квадратов. Огонь оперативно ликвидировали.

Площадь пожара составила 15 квадратов.

Пожарные провели дымоудаление и убедились, что помещение не загорится повторно. Предварительная версия ЧП – неисправность электросети в помещении.

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