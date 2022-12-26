Пожар в детсаду в селе Толмачево 26 декабря 2022 года: эвакуировали 101 ребенка

Во время пожара в детсаду в селе Толмачево эвакуировали 101 ребенка. Фото: ГУ МЧС НСО.

В понедельник, 26 декабря, в селе Толмачево на улице Парковой загорелся детский сад. В здании сработала пожарная сигнализация. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– До прибытия пожарных персонал вывел на улицу 101 ребенка. Ребятишек временно разместили в соседнем здании. В эвакуации воспитанников принимали участие 18 сотрудников детского сада. Когда пожарные прибыли на место, внешних признаков горения не было. Газодымозащитники провели разведку и обнаружили очаг возгорания. Оказалось, что горела обшивка внутри комнаты горячего пара. В помещении было плотное задымление, – уточнили в ведомстве.

Пожар на площади 15 квадратов удалось ликвидировать за 21 минуту. Затем пожарные удалили дым и убедились, что повторное возгорание исключено.

По оперативным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Предварительная версия случившегося – неисправность электросети в помещении.

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