В аптеках Новосибирска закончился препарат против раковых опухолей «Тамоксифен»

Из новосибирских аптек пропал препарат от раковых опухолей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из новосибирских аптек пропал препарат против раковых опухолей «Тамоксифен». В основном лекарство, подавляющее гормоны, назначают при онкологии молочных желез. По данным сервиса Lekvapteke, в новосибирских аптеках нет ни «Тамоксифена», ни его аналогов.

В пресс-службе областного Минпромторга пояснили, что количество препарата в аптеках сократилось из-за приостановки производства «Тамоксифена».

— На сегодня процесс производства восстановлен и до конца года производитель поставит не менее 15 тысяч упаковок препарата. Уже сегодня в муниципальную аптечную сеть поступит 1,5 тысячи упаковок, — рассказали КП-Новосибирск в региональном Минпромторге.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что из городских аптек исчезли антибиотики в связи с увеличением заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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