Когда препараты поступят в аптеки неизвестно.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Из новосибирских аптек исчезли антибиотики после вспышки ОРВИ. Речь идет о таких препаратах как «Амоксиклав» и «Аументин».
- Их уже давно нет, больше недели где-то. Когда поступят в продажу неизвестно, - рассказали КП-Новосибирск в одной из городских аптек.
Поиски через сайт «ЛекВАптеке» тоже не увенчались успехами. Препараты не показываются в наличии ни в одной сети.
Нет проблем с противовирусными препаратами. Они есть на полках аптек и их ценник начинается от 400 рублей.
КП-Новосибирск отправила запрос в Минздрав, чтобы уточнить есть ли перебои с поставками лекарств и когда они будут в продаже.
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