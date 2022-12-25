«Няня пила месяцами, а мы пытались спасти малышей»: соседи рассказали о девушке, из-за которой погибли двое детей в Новосибирске

Соседи рассказали о 19-летней няне, из-за которой при пожаре погибли двое детей в Новосибирске. Фото: соцсети/прокуратура НСО/"Моя Первомайка"

Соседи рассказали всю правду о 19-летней няне, из-за которой при пожаре погибли двое малышей в Новосибирске. Напомним, что трагедия произошла на улице Грунтовой в Первомайском районе.

— Няня Карина* появилась на Шлюзе в Советском районе летом 2021 года. Она много пила. До лета 2022 года в квартиру, где проживала девушка, неоднократно вызывали полицию, составлялись протоколы за нарушение тишины, — рассказала КП-Новосибирск соседка Ирина.

По словам женщины, впервые у Карины* заметили двух маленьких детей в августе 2022 года. Тогда девушка жила вместе с сожителем и частенько оставляла на него детей, а сама куда-то уходила. Так однажды, когда соседи пожаловались в ПДН на детский плач и крики, девушка вернулась домой только спустя 20 минут после того, как в квартиру зашел инспектор по делам несовершеннолетних.

Ирина рассказала, что детей у Карины* забрали в ноябре и передали их матери. Однако, как позже стане известно, девушка продолжила присматривать за детьми подруги, но уже у нее дома.

*имя изменено по этическим соображениям

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