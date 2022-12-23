Новосибирский космонавт Анна Кикина поздравила с МКС музей пожарно-спасательной службы с 50-летием

Анна Кикина поздравила музей пожарно-спасательной службы с 50-летием прямо с борта МКС. Фото: Кадр из видео\Правительство НСО
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина поздравила музей пожарно-спасательной службы с 50-летием прямо с борта МКС.
— Впервые я побывала в вашем музее на одном из специальных уроков юных спасателей, и меня удивил один из фактов, что оказывается под нашим внушительным зданием театра оперы и балета располагается огромные резервуары с запасами воды, — поделилась впечатлениями Анна Кикина в своём обращении с борта МКС.
Выставка была открыта в 1972 году. Специально к этому событию инженерами была изготовлена электромеханическая диорама масштабного пожара, случившегося в Новониколаевске в 1909 году. Сейчас выставка работает на нескольких площадках.
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