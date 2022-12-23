Появилось видео, как в поселке под Новосибирском грабитель порезал продавщицу ножом. Фото: стоп-кадр.
В Росгвардии показали видео нападения на продавщицу в поселке Сузун. Раненая женщина смогла нажать на тревожную кнопку. Пострадавшую госпитализировали, а грабителя задержали.
На кадрах видно, что покупатель сперва интересовался товаром. Затем достал нож, порезал им женщину. Угрожая продавщице расправой, забрал товар и удалился с места преступления.
Известно, что злоумышленника поймали. На него возбудили уголовное дело за разбой. Подозреваемого отправили в СИЗО.
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