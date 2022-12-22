В поселке под Новосибирском мужчина ограбил магазин, ударив продавщицу ножом

Мужчину отправили в СИЗО. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В поселке Сузун под Новосибирском грабитель напал на продавщицу. Он ударил женщину ножом и, прихватив несколько товаров из магазина, скрылся.

— Несмотря на ранение, потерпевшая смогла нажать на тревожную кнопку. Уже через четыре минуты патрульный экипаж в составе старшего прапорщика полиции Виталия Карпова и старшины полиции Алексея Моторина прибыл на место. Потерпевшая была госпитализирована; по записи с камеры видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы нападавшего и незамедлительно приступили к его поискам, — рассказали в Росгвардии по Новосибирской области.

Грабителя нашли быстро. При задержании у него изъяли похищенное, а также нож, которым он порезал продавщицу.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в региональном МВД.

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