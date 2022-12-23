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НовостиОбщество23 декабря 2022 1:38

Новая остановка заработает на площади Маркса в Новосибирске с 23 декабря

Ее разместили рядом с ТК «Гранит»
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новая остановка заработает на площади Маркса в Новосибирске с 23 декабря.Фото: мэрия Новосибирска.

Новая остановка заработает на площади Маркса в Новосибирске с 23 декабря.Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске на улице Титова с 23 декабря заработает новая остановка. Называться она будет «Метро «Площадь Маркса». Остановка находится рядом с ТК «Гранит». Об этом сообщили в мэрии города.

– Высадка, посадка пассажиров и остановка общественного транспорта на объекте будут проходить по схеме, которую утвердили в управлении пассажирских перевозок мэрии, – говорится в сообщении администрации.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в городе за 2,6 млн рублей разместят 3 новых остановочных павильона.

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