Новая остановка заработает на площади Маркса в Новосибирске с 23 декабря.Фото: мэрия Новосибирска.
В Новосибирске на улице Титова с 23 декабря заработает новая остановка. Называться она будет «Метро «Площадь Маркса». Остановка находится рядом с ТК «Гранит». Об этом сообщили в мэрии города.
– Высадка, посадка пассажиров и остановка общественного транспорта на объекте будут проходить по схеме, которую утвердили в управлении пассажирских перевозок мэрии, – говорится в сообщении администрации.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в городе за 2,6 млн рублей разместят 3 новых остановочных павильона.
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