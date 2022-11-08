В Новосибирске установят 3 новые остановки за 2,6 млн рублей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске планируют разместить три новых остановки. Появятся павильоны в Калининском, а также Дзержинском районах. На эти цели готовы выделить 2,6 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок. Заказчик, согласно опубликованным документам, – «Городской центр организации дорожного движения».
На сайте сказано, что подрядчику потребуется разместить новые павильоны на остановке «Поселок Клюквенный», а также на «Ползунова». Также необходимо будет оборудовать к ним заездные карманы
Сделать павильоны нужно будет из оргстекла, профильной трубы, листового проката и сварных швов. Их необходимо будет обеспечить спецпокрытием, направленным на защиту от расклейки объявлений и нанесения граффити. Внутри остановок нужно будет разместить скамейки и урны.
Работы по установке следует завершить в ближайшее время – до 15 декабря 2022 года.
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