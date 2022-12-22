В Новосибирской области самым возрастным женихом в 2022 году стал 94-летний пенсионер

В Новосибирской области в 2022 году самым возрастным женихом стал 94-летний пенсионер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области в 2022 году самым возрастным женихом стал 94-летний пенсионер. Его невесте исполнилось 83 года. Об этом рассказали в Управлении по делам ЗАГС региона.

— Самым молодым женихам на момент заключения брака исполнилось 16 лет (их невестам было 16 и 19 лет), — сообщили в ЗАГСе в ответ на запрос КП-Новосибирск.

В 2022 году в Новосибирской области свадьбу сыграли 20 643 пары.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе в этом году виднеется тенденция к увеличению количества свадеб. В какой-то момент количество бракосочетаний в два раза превысило количество разводов.

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Такие данные представило управление по делам ЗАГС за октябрь 2022 года (подробнее).

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