В Новосибирской области количество свадеб в два раза превысило количество разводов

В Новосибирской области виднеется тенденция к увеличению количества свадеб. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области виднеется тенденция к увеличению количества свадеб. Так, по данным управления по делам ЗГАС по региону, в октябре 2022 года число свадеб почти в два раза превысило число разводов.

— В октябре в Новосибирской области брак заключили 2729 пар. А развелись — 1322 пар, — пояснили в ЗАГСе.

В сентябре количество поженившихся сибиряков было чуть больше — 2816 пар. А всего за 10 месяцев года в брак вступили 11 465 жителей региона.

Связан такой рост, в том числе, и с тем, что брак в экстренном порядке решили заключить многие мобилизованные жители Новосибирской области. К примеру, на плацу НВВКУ в октября поженились сразу 17 пар.

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