В Новосибирске 17 мобилизованных поженились на плацу НВВКУ

Свидтельства о браке молодожены получили в день СВ РФ. Фото: Управление по делам ЗАГС НСО

На плацу НВВКУ впервые за историю училища прошла церемония вручения свидетельств о браке. Его выдали сразу семнадцати парам.

— Торжественное мероприятие прошло 1 октября. Дата была выбрана не случайно: этот день является профессиональным праздником военнослужащих и гражданских служащих СВ РФ, — пояснили в региональном Управлении по делам ЗАГС.

Обычно на регистрацию брака уходит больше времени, однако особые обстоятельства мобилизованных помогли ускорить процесс. Поздравили молодоженов представители власти, начальник НВВКУ и главный федеральный инспектор региона. От имени губернатора им вручили памятные подарки и цветы.

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