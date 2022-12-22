В Новосибирске главу ОБЭП Центрального района Умерова отправили в СИЗО

Суд отправил Умерова в СИЗО. Фото: Мария НОВИКОВА

Начальнику отделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Отдела полиции № 1 «Центральный» вынесли меру пресечения. Суд отправил его в СИЗО.

— Прокуратурой Центрального района поддержано ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он помещен в СИЗО на 2 месяца, то есть до 20 февраля 2023 года, — сообщила корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Центрального района Елена Сергеева.

Напомним, обвиняют Умерова в получении взятки по части 3 статьи 290 УК РФ. По информации источников КП-Новосибирск, деньги майор получил от представителей игорного бизнеса.

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