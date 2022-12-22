В Новосибирске задержан глава ОБЭП Центрального района Умеров

В Новосибирске задержали начальника центрального ОБЭП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске задержали главу отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального района МВД России по Новосибирску Александра Умерова. Об этом корреспондентам КП-Новосибирск сообщил источник.

Майора полиции задержали, предположительно, по статье 290 УК РФ за получение взятки от представителей игорного бизнеса. В четверг, 22 декабря, в суде будет избрана мера пресечения.

В пресс-службах новосибирских ведомств пока не дают комментариев. По данным источника КП-Новосибирск, задержание осуществляли сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России.

Напомним, ранее уголовные дела были возбуждены в отношении еще двух сотрудников ОБЭП.

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