В Новосибирске задержан глава ОБЭП Центрального района Умеров

В Новосибирске задержали начальника центрального ОБЭП.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске задержали главу отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального района МВД России по Новосибирску Александра Умерова. Об этом корреспондентам КП-Новосибирск сообщил источник.
Майора полиции задержали, предположительно, по статье 290 УК РФ за получение взятки от представителей игорного бизнеса. В четверг, 22 декабря, в суде будет избрана мера пресечения.
В пресс-службах новосибирских ведомств пока не дают комментариев. По данным источника КП-Новосибирск, задержание осуществляли сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России.
Напомним, ранее уголовные дела были возбуждены в отношении еще двух сотрудников ОБЭП.
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