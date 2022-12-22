Дедушки Морозы со всей России прошлись по центру Новосибирска

В Новосибирске прошло шествие первого Всероссийского съезда Дедов Морозов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске прошло шествие первого Всероссийского съезда Дедов Морозов. Съезд будет проходить в городе с 22 по 25 декабря в рамках проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России».

— Шествие проходило от кинотеатра имени Маяковского до Театрального сквера. Во главе был Дед Мороз из Великого Устюга, — передает с места событий корреспондент КП-Новосибирск.

Собрались на шествии не только сами Дедушки Морозы всех мастей, но и простые новосибирцы, желавшие увидеть это событие.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске на станции «Первомайской» встретили Деда Мороза из Якутии.

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