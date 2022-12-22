«Великий хранитель холода»: в Новосибирске на станции «Первомайской» встретили Деда Мороза из Якутии

В Новосибирске встретили Деда Мороза из Якутии Чысхаана. Фото: стоп-кадр.
В четверг, 22 декабря, в Новосибирске на станции Первомайской встретили якутского Деда Мороза. Зовут главного зимнего волшебника Чысхаан. Он – великий хранитель холода.
Якутский Дедушка Мороз в огромной короне и с посохом с улыбкой вышел к новосибирцам. Он поприветствовал сибиряков и зарядил всех праздничным настроением.
Известно, что 22 декабря в Новосибирске пройдет традиционный съезд главных Дедов Морозов страны в КК им. Маяковского.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер