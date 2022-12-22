«Великий хранитель холода»: в Новосибирске на станции «Первомайской» встретили Деда Мороза из Якутии

В Новосибирске встретили Деда Мороза из Якутии Чысхаана. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 22 декабря, в Новосибирске на станции Первомайской встретили якутского Деда Мороза. Зовут главного зимнего волшебника Чысхаан. Он – великий хранитель холода.

Якутский Дедушка Мороз в огромной короне и с посохом с улыбкой вышел к новосибирцам. Он поприветствовал сибиряков и зарядил всех праздничным настроением.

Известно, что 22 декабря в Новосибирске пройдет традиционный съезд главных Дедов Морозов страны в КК им. Маяковского.

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