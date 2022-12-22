Двоих детей госпитализировали после столкновения автобуса с грузовиком на Чуйском тракте под Новосибирском. Фото: прокуратура НСО.

Госпитализация понадобилась двум детям, пострадавшим в ДТП с автобусом на Чуйском тракте под Новосибирском. Ранее сообщалось, что в больницу на обследование доставили пятерых несовершеннолетних пассажиров.

– После обследования в Искитимской ЦГБ троих из пяти детей, пострадавших в ДТП с автобусом, забрали родители: госпитализация им не понадобилась. Два ребенка остаются в стационаре. У одного состояние средней степени тяжести, у другого – легкой степени, – сообщили КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.

Также госпитализация понабилась женщине из автобуса. В Минздраве НСО уточнили, что ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с «Камазом».

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