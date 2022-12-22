Мэр Новосибирска не одобрил использование дронов для контроля уборки снега с дорог

В Новосибирске не будут обследовать заснеженные дороги с высоты. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мэр Новосибирска не увидел пользы в обследовании заснеженных дорог с помощью дронов. Ранее такой способ начали применять для поиска снежных нагромождений на крышах домов.

– Это «хорошее» дело – использовать военные технологии в гражданских, мирных целях. Для крыш, козырьков – понимаю, это действительно важно. Но сверху снег на дорогах и тротуарах, на мой взгляд, будет менее заметен, – объяснил Анатолий Локоть на часе прессы 22 декабря.

Мэр отметил, что нужно использовать технологии с пользой, а не только ради самого факта применения современных гаджетов.

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