Дроны вылетели проверить качество уборки снега в Новосибирской области. Фото: телеграм-канал "Новосибирь".

В Новосибирской области на проверку качества уборки снега вылетели дроны. При помощи квадрокоптеров уже обследовали 130 кровель домов. Дроны пролетели по Ленинскому району Новосибирска. Первостепенная задача вылета дронов – обследовать, как крыши и козырьки многоквартирных домов очищены от наледи и снега. Об этом рассказали в правительстве НСО

– В ближайшее время пройдет еще несколько аэрообследований. Сроки их окончания зависят от погоды в Новосибирске, – уточнили власти региона.

Также в области проводят рейды по осмотру придомовых территорий, крыш и козырьков многоквартирных домов.

В правительстве напомнили новосибирцам, что, если снег и сосульки замечены не на придомовой территории, нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по номеру: 051.

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