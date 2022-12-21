Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль ЧП в Новосибирске с рухнувшем потолком в квартире ребенка-инвалида

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по факту обрушения потолка в квартире семьи с ребенком-инвалидом в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по факту обрушения потолка в квартире семьи с ребенком-инвалидом в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось доме № 40 на улице Лобова. Никто из жильцов не пострадал.

— Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), — сообщили в Следственном комитете РФ.

По предварительной информации, случиться ЧП могло из-за аварийного состояния дома и плохого ремонта крыши.

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