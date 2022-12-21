По результатам проверки примут соответсвующее решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в квартире семьи с ребенком-инвалидом обвалился потолок. Причиной этому стал плохой ремонт крыши многоквартирного дома. Никто при обрушении не пострадал.

— Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в региональном СК.

Напомним, что похожий инцидент произошел в одном из домов по улице Весенней в ноябре. По словам жильцов, крыша давно протекала, прогнили все доски, однако жалобы в управляющую компанию эффекта не дали.

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