По результатам проверки примут соответсвующее решение.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске в квартире семьи с ребенком-инвалидом обвалился потолок. Причиной этому стал плохой ремонт крыши многоквартирного дома. Никто при обрушении не пострадал.
— Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в региональном СК.
Напомним, что похожий инцидент произошел в одном из домов по улице Весенней в ноябре. По словам жильцов, крыша давно протекала, прогнили все доски, однако жалобы в управляющую компанию эффекта не дали.
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