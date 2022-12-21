Мобилизованные танкисты завершают боевую подготовку на полигоне под Новосибирском

Под Новосибирском танкисты завершают обучение перед отправкой на СВО. Фото: Минобороны РФ.

Танковые экипажи заканчивают боевое слаживание на полигоне в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Мобилизованные бойцы отработали ведение боя в наступлении и обороне. Механики-водители управляли танком на трассах с минами, колеями, рвами и траншеями.

Кроме того, военнослужащие изучили основные детали танков и других боевых машин, запомнили размещение вооружения. Для мобилизованных также провели занятия по оказанию первой помощи в боевых условиях.

В план обучения вошла и обязательная инженерная подготовка – умения маскироваться, строить и разбирать препятствия и укрытия, устраивать простые пункты водоснабжения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мобилизованные новосибирцы показали на видео, в каких условиях живут в зоне проведения спецоперации.

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